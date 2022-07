Erzbischof Lackner erreicht Kriegsgebiet

„Die katholische Ostkirche schätzt unseren Besuch in Polen und in der Ukraine sehr“, heißt es von der Erzdiözese Salzburg. Nachdem Franz Lackner am Sonntag mit seinem Team in die polnische Stadt Przemysl aufgebrochen ist, reist er am Dienstag über die polnisch-ukrainische Grenze weiter nach Lwiw (Lemberg) – die „Krone“ hat bereits über seine Reise ins Kriegsgebiet berichtet. „Es ist eine sehr intensive Zeit“, heißt es von einem Sprecher der Erzdiözese, der mit Lackner unterwegs ist. „Aber der Herr Erzbischof empfindet die Reise sehr positiv.“