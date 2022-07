Erzbischof Lackner: „Beten wir für den Frieden“

Am Vormittag wird Lackner eine Caritas-Flüchtlingsunterkunft besuchen. Danach kommt es zum Treffen mit dem katholischen Erzbischof Mieczyslaaw Mokrzycki. Gemeinsam werden sie an einer Göttlichen Liturgie in der Garnisonskirche teilnehmen. Nach einem Gespräch mit dem Gouverneur und dem Bürgermeister werden Lackner und Krautwaschl den berühmten Lytschakiwski-Friedhof besichtigen: Dort werde es ein „mächtiges Zeichen“ geben, ein ökumenisches Totengedenken mit dem ukrainisch-orthodoxen Metropoliten Dymytrij. Zum Abschluss wird Lackner das „Haus der Barmherzigkeit“ - ein von der Kirche geführtes Flüchtlingsheim - besuchen. Noch am Dienstagabend geht es zurück nach Polen, und am Mittwoch wieder nach Salzburg. „Hätte ich mehr Zeit, würde ich auch Kiew besuchen“, verrät Lackner.