SPÖ legt Schreiben vor: Diesel wird knapp

Der Brief habe es „in sich“, sagte SPÖ-Energiesprecher Alois Schroll in einer eilig einberufenen Pressekonferenz am Montag. „Die Regierung ist nicht willens oder nicht fähig, die Energieversorgung in Österreich sicherzustellen.“ Der Brief beweise das Gegenteil dessen, was die Regierung behaupte. Die Regierung habe das Parlament, die Medien und die 2,7 Millionen Diesel-Fahrer in Österreich belogen, so Schroll.