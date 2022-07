Mahrer wirft Rauch „billige Polemik“ vor

So meinte der Gesundheits- und Sozialminister in Richtung des ÖVP-Politikers, der die Sanktionen gegen den Kreml und Russlands Wirtschaft immer wieder kritisiert und indirekt für deren Abschaffung plädiert: „Das macht mich fassungslos. Wir brauchen europäische Solidarität. Und nicht wieder den ausgerollten roten Teppich für Putin. So etwas ist verantwortungslos.“ Ein Wirtschaftskammerpräsident, „der uns in der Vergangenheit immer erklärt hat, was die Grünen mit der Energiewende alles erreichen wollen, das gehe sich alles nicht aus, der will uns jetzt erklären, wir müssen dem Putin praktisch den roten Teppich ausrollen, damit wir wieder billiges Gas bekommen - denkunmöglich!“