Die große Testbilanz der Vorarlberger Klubs

Vorarlberg geht mit zwei Erstliga und einem Zweitligisten in die neue Bundesliga-Saison. In den Testspielen lief es für Altach, Austria Lustenau und den FC Dornbirn nur bedingt nach Wunsch. Gerade einmal drei Siege konnten die Ländle-Klubs einfahren. Dennoch ist man durch die Bank optimistisch, dass es am kommenden Woche in der ersten Runde des ÖFB-Cups gelungene Pflichtspiele-Auftakte geben wird.