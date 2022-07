Papst Franziskus könnte im August nach Kiew reisen

Papst Franziskus könnte noch in diesem Sommer in die ukrainische Hauptstadt reisen, sagte Kurienerzbischof Paul Gallagher am Freitagabend. Er ist der Sekretär für die Beziehungen des Vatikans zu anderen Staaten. Erörtert werden sollen die Pläne Ende Juli mit dem Stab des Papstes. Franziskus wurde von Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj und Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko eingeladen. Er fordert seit Monaten Frieden in dem Land und zeigte sich für eine Reise offen. „Der Papst ist überzeugt, dass, wenn er einen Besuch machen könnte, dieser auch positive Effekte haben würde“, sagte Gallagher.