Papst trifft Russlands Patriarch Kyrill doch nicht

Weitere Termine aus Gesundheitsgründen abgesagt

Auch für Freitag hat der Heilige Vater geplante Audienzen abgesagt. Der Papst leidet aufgrund eines Bänderrisses nach wie vor unter Schmerzen im rechten Knie, die ihn an der Bewegung hindern. Am Freitag unterzog er sich einer medizinischen Untersuchung, um festzustellen, welche Behandlung notwendig sei, berichteten italienische Medien. Am Ostersonntag konnte Franziskus auf der Loggia des Petersdoms nicht die gesamte Urbi et Orbi-Botschaft im Stehen vortragen und musste sich hinsetzen.