„Ich muss Putin treffen“: Papst plant Moskau-Reise

Werden Russen Krieg am 9. Mai beenden?

Der Papst betonte, bei seinem Treffen mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban im April habe dieser ihm gesagt, dass die Russen den Krieg am 9. Mai (Jahrestag der Kapitulation Hitler-Deutschlands im Zweiten Weltkrieg, Anm.) beenden wollten. „Ich hoffe, dass dies der Fall ist, damit könnte man auch die Eskalation dieser Tage verstehen. Denn jetzt geht es nicht nur um den Donbass, sondern auch um die Krim, um Odessa, darum, der Ukraine den Hafen am Schwarzen Meer wegzunehmen. Ich bin ein Pessimist, aber wir müssen alles tun, um den Krieg zu beenden“, so der Papst.