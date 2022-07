Finale Runde für Mega-Party am Salzburgring

Bei 19 Grad und großteils trockenem Wetter feiert das neunte Electric Love Festival am Salzburgring am Samstag das Grande Finale. Am Abend ist die Partymeute dann aber erneut gut beraten, sich in Poncho, Regenhose und Gummistiefel zu werfen. Denn: Ab 20 Uhr wird es wahrscheinlich regnen.