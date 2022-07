Camper hatten auch im Schlamm ihren Spaß

Deutliche Spuren hinterließ der Regen, der in der Nacht auf Freitag auf Salzburg niedergeprasselt war, auch auf den Campingplätzen am Electric Love Festival. Zelte versanken im Dreck, die meisten Partygäste rannten mit Gummistiefeln über die Wiesen und der Gatsch klebte überall an den Füßen. „Es war eine harte Nacht. Wir haben nicht wirklich viel geschlafen, uns aber gegenseitig geholfen“, betonte Festivalgast Konstantin. Der Regen ließ die Partytiger noch näher zusammenrücken, der Wunsch nach besserem Wetter war aber groß.