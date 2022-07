Der Attersee droht aus „allen Wellen“ zu platzen

Ein Umstand der am Attersee zu Misswirtschaft verleitet: So sollen Segler ältere Boote samt begehrtem Liegeplatz um einen nicht bestätigten höheren fünfstelligen Betrag anbieten. „Dem haben wir bei uns einen Riegel vorgeschoben, beim Verstoß verliert ein Mitglied seinen Listenplatz“, so Schmidleitner, der schildert, dass derzeit rund 20 bis 30% an benötigten Liegeplätzen fehlen würden. Nachsatz: „Dann würden aber noch mehr vom Neusiedler See kommen!“