Wie voll sind die Tanklager in Oberösterreich?

Kein Diesel, kein Benzin – für ein paar Stunden ging am Donnerstag an den Turmöl-Tankautomaten im Burgenland nichts mehr. „Wir sind leer gelaufen. Solche temporären Ausfälle kann’s in nächster Zeit in Wien, Niederösterreich, Burgenland und Teilen der Steiermark immer wieder mal geben“, sagt Bernd Zierhut. Der Chef der Welser Doppler-Gruppe, die in Österreich 263 Turmöl-Tankstellen betreibt, spricht ruhig – wohl wissend, dass die Lage am Treibstoffmarkt höchst angespannt ist.