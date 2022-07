Die Fans stürmen Sturms Test-Schmankerl

Die Fans lechzen nach Fußball, können Sturms Saisonstart in der nächsten Woche nicht mehr erwarten. Die Generalproben für das erste Pflichtspiel steigen Samstag im Doppelpack. Zuerst (16) steht das Team von Christian Ilzer (Oroz bekommt erste Einsatzminuten) in Weiz gegen Brünn (Tch) auf dem Prüfstand, in Liebenau steigt anschließend (19.30) der Hammer-Test der Vorbereitung!