Russische Truppen brauchen wohl eine Pause

Selenskyj sagte Donnerstagnacht wiederum, dass das Hissen der ukrainischen Flagge auf der Schlangeninsel im Schwarzen Meer dafür stehe, dass das Land noch nicht gebrochen sei. Am heutigen Freitag zeigte er sich - in einer Liveschaltung an das slowenische Parlament außerdem überzeugt davon, dass die Ukraine ihre Unabhängigkeit und territoriale Integrität zurückgewinnen und erhalten werde.