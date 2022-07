Lawrow brüskiert G20: „Haben nichts zu besprechen“

Russlands Außenminister Sergej Lawrow möchte offenbar keine Sekunde länger als notwendig beim G20-Treffen auf der indonesischen Insel Bali verbringen und wird vorzeitig abreisen. Er verließ gleich nach seiner Rede am Freitag den Sitzungssaal, führte noch ein paar bilaterale Gespräche und gab ein Pressestatement ab, in dem er dem Westen vorwarf, derzeit nicht an einer friedlichen Lösung des Ukraine-Kriegs interessiert zu sein. Wenn die EU und die USA einen Sieg der Ukraine auf dem Schlachtfeld anstrebten, „dann haben wir wahrscheinlich nichts zu besprechen“, betonte Lawrow. Das offizielle gemeinsame Essen und die Nachmittagssitzung mit den Außenministerkollegen der 20 führenden und aufstrebenden Wirtschaftsmächte wird der 72-Jährige auslassen und in die Heimat fliegen.