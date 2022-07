Wollte Johnson nur wegen Hochzeit Premier bleiben?

Johnson erwähnte Chequers in Rücktrittsrede

Das soll laut bösen Zungen der Grund gewesen sein, warum Johnson ankündigte, so lange Regierungschef zu bleiben, bis ein neuer Parteichef gewählt wurde. Auch ein Versprecher in seiner Rücktrittsrede am Donnerstag ließ darauf schließen, dass er das Herrenhaus aus dem 16. Jahrhundert im Sinn hatte, als erklärte, dass er seinen Sessel räumen werde. Er bedankte sich bei seinen „wunderbaren Mitarbeitern hier in Chequers“, als er in seinem Amtssitz in der Downing Street seinen Rücktritt bekannt gab.