„Sohn (5) spielt zu oft mit seinem besten Stück!“

Was ist bei Kindern normal und wann soll man in ihr Verhalten eingreifen? Prinzipiell ist es für Kinder gut, wenn sie (und ihre Eltern) früh lernen, mit korrekten Wörtern differenziert über ihren Körper zu sprechen. Das empfiehlt sich im Alltag schon allein zur Missbrauchsprävention. In einem altersgerechten Gespräch kann man Kindern dann erklären, dass alle Körperteile gute Körperteile sind und lustvolle Aktivitäten erfreulich - es allerdings auch soziale Regeln gibt.