Großer Salzsee: Wasserstand auf historischem Tief

Der Wasserstand dürfte weiter sinken, bis in der kälteren Jahreszeit der Zufluss an Wasser jene Mengen ausgleicht oder übersteigt, die durch Verdunstung verschwinden. „Das ist nicht die Art von Rekord, den wir gerne brechen“, erklärte der Leiter von Utahs Behörde für natürliche Ressourcen (Utah Water Resources), Joel Ferry. „Dringendes Handeln ist geboten, um zu helfen, diese äußerst wichtige Ressource zu schützen und zu bewahren. Es ist eindeutig, dass der See in Schwierigkeiten steckt.“