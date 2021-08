Zweitgrößter See Boliviens ist jetzt ausgetrocknet

Eine anhaltende Dürreperiode hat den zweitgrößten See Boliviens, den Lago Poopó, vollständig austrocknen lassen und in eine öde Wüstenlandschaft verwandelt. Der auf knapp 3700 Metern Höhe gelegene, einst ungefähr 2800 Quadratkilometer große Salzsee hatte bereits in der Vergangenheit immer wieder mit akuter Wasserknappheit zu kämpfen gehabt. Experten führen das Austrocknen auf den Klimawandel zurück. Sie befürchten, dass der Vorgang irreversibel ist.