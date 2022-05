Riesiger Stausee im Irak praktisch ausgetrocknet

Knapp 61.000 Hektar Ackerland in der umliegenden Region Hamrin drohen sich nun in eine Wüstenlandschaft zu verwandeln, wie ein Drohnen-Video (siehe oben) zeigt. Eine höchst gefährliche Entwicklung, die nach Angaben der örtlichen Behörden zahlreiche Einheimische dazu zwingen könnte, ihre Heimat zu verlassen und anderswo, etwa in städtischen Gebieten, Arbeit zu suchen.