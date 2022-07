Kaliningrad: Kreml droht mit harter Antwort

Will Russland „Korridor“ erobern?

„Aber die Einführung von Sanktionen auf den Transit von einem Teil Russlands in einen anderen Teil Russlands - das ist schon der äußerste Wahnsinn, der in den internationalen Beziehungen nicht zulässig ist“, sagte sie. Litauen und die EU seien gewarnt. Matwijenko äußerte sich nicht dazu, welche Gegenmaßnahmen Russland ergreifen will, wenn der Transit nicht wieder freigegeben wird.