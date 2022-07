„Militärarzt“ knöpft Tirolerin ihre Ersparnisse ab

Der bisher unbekannte Täter nahm Mitte Juni erstmals Kontakt mit der Unterländerin auf einem Messangerdienst auf und teilte ihr per Chats mit, dass er aus Sao Paulo in Brasilien stamme und als Arzt im Jemen arbeiten würde. „In weiterer Folge schrieb der Mann, dass die Terrormiliz IS einen Anschlag auf das Arztlager verübt hätte und dadurch viele Ärzte ihr bar ausbezahltes Geld verloren hätten“, heißt es seitens der Polizei. Er habe jedoch sein Geld in der Höhe eines mittleren sechsstelligen Eurobetrages in einem Tresor vorerst in Sicherheit bringen können.