Red Bull: „Leclerc ist unser härtester Konkurrent“

In Spielberg spricht laut Marko einiges für Verstappen, der Rekordsieger auf dem Ring ist. „Es sind der Honda-Motor, der bei der Höhenlage einen Vorteil hat, und natürlich die 30.000 Holländer, die bei jeder kleinsten Situation aufspringen und jubeln. Die vier Siege von Max hier machen ein gewisses Hoch, aber das kann auch schnell umkippen, wenn mit der Abstimmung etwas nicht passt. Man darf nicht vergessen, wir haben nur ein Training, dann ist schon Qualifying.“ Am Samstag findet in Spielberg das zweite Sprintrennen der Saison statt.