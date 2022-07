Netflix plant Spin-off-Serie zu „Stranger Things“

Anleihen an Spielberg und King

Die Mysteryserie, deren erste Staffel 2016 veröffentlicht wurde, dreht sich um die Geschehnisse in dem fiktiven Örtchen Hawkins, das in den 1980er-Jahren von unheimlichen Ereignissen heimgesucht wird. Im Fokus stehen dabei das mit psychokinetischen Fähigkeiten ausgestattete Mädchen Eleven und ihre Freunde, die sich im Kampf mit der Parallelwelt des Upside-Down befinden.