Kate Bush mit 37 Jahre altem Song an Charts-Spitze

Fast 37 Jahre nach seiner Veröffentlichung hat der Song „Running Up That Hill“ der britischen Sängerin Kate Bush es auf Platz eins der UK-Charts geschafft. Damit stellte der Song aus dem Jahr 1985 eine ganze Reihe von Rekorden auf, wie die Official Charts Company am Freitag mitteilte. Grund für den plötzlichen Erfolg ist die Netflix-Serie „Stranger Things“.