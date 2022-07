Hommage an Schwarzenegger in „Stranger Things 4“

In Folge neun der vierten Staffel von „Stranger Things“ - und mehr wird nicht verraten - stehen Hopper und Joyce Byers (Winona Ryder) in einem russischen Gefängnis einem tödlichen Demogorgon gegenüber, nachdem einer von ihnen ihren Plan überlebt hat, die Bestien zu fangen und zu töten. Wie Conans Schwert in ein russisches Gulag gelangt sein könnte, wird dann hoffentlich in der fünften und finalen Staffel enthüllt ...