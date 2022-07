Weltweit erstes Kraftwerk bald mit Wasserstoff

Weltweit erster Versuch in dieser Größenordnung

Im Kraftwerk Donaustadt wird derzeit weltweit erstmals eine große Gasturbine für den Betrieb mit Wasserstoff umgebaut. Das Forschungsprojekt ist eine Kooperation von Wien Energie, deutscher RheinEnergie, Verbund und Siemens Energy. Zusammen investieren sie zehn Millionen Euro. Mitte kommenden Jahres soll die umgebaute Turbine in Betrieb gehen und neben Erdgas auch Wasserstoff verbrennen. Damit wird nicht nur Strom, sondern auch Fernwärme erzeugt. „Es ist wichtig, diese Großkraftwerke ebenfalls weg von den fossilen Rohstoffen zu bringen, denn sie sind ein essenzieller Bestandteil des europäischen Stromnetzes. Wenn die Sonne nicht scheint, der Wind nicht bläst oder das Wasser eben gerade nicht ausreichend vorhanden ist, dann springen diese Kraftwerke ein“, so Wien-Energie-Chef Michael Strebl. In Wien soll daher sukzessive Erdgas durch Wasserstoff ersetzt werden. „Das Ziel sind 100 Prozent. Solche Turbinen gibt es bereits, aber nicht in dieser Größenordnung“, so Aleš Prešern, Chef von Siemens Energy Österreich.