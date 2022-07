Russen legen Österreichs größten Öllieferant lahm

Österreichs größter Erdöllieferant

Die OMV förderte über ihre rumänische Tochter OMV Petrom bis vor Kurzem selbst Öl in Kasachstan. Trotz des Verkaufs der Anlagen und Ölfelder vergangenes Jahr macht kasachisches Erdöl weiter rund ein Drittel der in der Raffinerie Schwechat verarbeiteten Erdölmenge aus - die Kapazität der Raffinerie beträgt rund 9,6 Mio. Tonnen pro Jahr. Das Öl kommt über den Hafen Triest und dann per Pipeline nach Schwechat. Die Raffinerie Schwechat verarbeitet unter anderem auch Öl aus Libyen, dem Irak oder Norwegen - auf diese Lieferanten wolle man künftig stärker zugreifen, falls Kasachstan längerfristig nicht liefern könne, hieß es.