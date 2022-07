Wardruna: Performativ durch die nordische Historie

Musik gegen die Leere

„Ich bin mit Metal, Klassik und nordischer Folklore aufgewachsen“, erinnert sich Selvik zurück, „ich habe aber immer etwas in unserer Folk-Musik vermisst, das ich selbst machen wollte. Wardruna entstand ursprünglich aus einer gewissen Leere die ich fühlte, weil es nirgendwo die Musik gab, die in meinem Kopf schon seit längerer Zeit herumspukte. Ich mache es heute gleich wie früher. Ich komponiere, musiziere und recherchiere. So habe ich stets unterschiedliche Zugänge zu einem großen Themenkomplex.“ Selvik transportiert, auch live in Wien, wie kein Zweiter die Geschichten und Magie des kalten Nordens in eine unsichere Gegenwart der Digitalisierung, globaler Krisen und Unsicherheiten. Mag die Musik Wardrunas für die Fans ein eskapistischer Safe Space sein, für Selvik ist sie das nicht. Der Mann hat eine sich stets im Wandel befindliche Mission, die noch lange nicht beendet ist. „Ich sehe mit diesem Projekt noch so viel Potenzial in alle Richtungen und habe noch sehr viel zu sagen.“