Fünf Irrglauben über vegane Ernährung

Das Gegenteil ist der Fall: Veganismus ist ein „Way of life“, das Adaptieren eines ethischen Systems. Nur ein Teil davon ist Ernährung. Menschen, die zwar nur Pflanzliches essen, aber nicht vegan leben, werden nicht als „Veganer“ bezeichnet. Zum Beispiel: Veganer nehmen keine Medikamente ein, die an Tieren getestet wurden. Auch solche Kosmetika und Putzmittel vermeiden sie. Sie tragen keine Tierhaut, kein Pelz, keine Feder, weil ihrer Meinung nach Tiere dafür leiden mussten. Ein echter Veganer geht nicht in den Zirkus, in den Tiergarten und kämpft gegen die Ausbeutung der Tiere (Tierzucht, Tiere-Shows).