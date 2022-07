Mikl-Leitner kritisiert „schmerzhafte Lücke“

Wichtige Berufsgruppe nicht berücksichtigt

Klingt nach einer enormen Summe. Faktum ist, dass zwei wichtige Berufsgruppen keinen Cent mehr erhalten. Alle Frauen und Männer, die entweder als Heimhilfe oder als 24-Stunden-Pflege arbeiten, sind von der Gehaltserhöhung im Pflegepaket der Regierung ausgenommen. „Heimhilfen sind das Rückgrat der Pflege. Allein in Niederösterreich unterstützen rund 3500 Frauen und Männer Pflegebedürftige in Pflegeheimen und auch in der mobilen Pflege“, so Mikl-Leitner zur „Kronen Zeitung“. Sie fordert von der Regierung, diese „Menschen nicht zu vergessen“. Vier Tage sind noch Zeit, um das Gesetz in diesem Punkt zu reparieren.