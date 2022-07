Vierjähriger Bub an Kontrollpunkt erschossen

Über Iran und die Türkei nach Westen

Die türkische Provinz Van grenzt an den Iran. Von dort kommen immer wieder Migranten vor allem aus Afghanistan in die Türkei. Viele zieht es nach Westen - etwa in die Millionenmetropole Istanbul, um dort Arbeit zu finden oder weiter nach Europa. Schmuggler bringen Migranten, die keine Aufenthaltsgenehmigung haben, in Kleinbussen aus den Ostprovinzen in Richtung Westtürkei und versuchen dabei, Kontrollpunkte zu umgehen.