Fit, straff und muskulös: Frauen zeigen Stärke

Immer mehr sprechen den Wunsch nach Muskeln aus

Wie viel Muskeln „dürfen“ Frauen haben? Was gilt als attraktiv und was nicht? Die Antworten auf diese Fragen haben sich in den letzten Jahren verändert. Mit der deutschen Fitness-Bloggerin Sophia Thiel wurde ein gut geformter und muskelbetonter Frauenkörper so richtig salonfähig. Wie nimmt Mutz den Wandel wahr? „Immer mehr Frauen tun viel dafür, fit und straff zu sein“, bestätigt sie. „Es geht hier um die definiertere und stärkere Frau, die zeigt, dass es nicht nur dürre und hagere Models gibt. Eine Frau darf einen muskulösen Körper haben.“