Strafenorgie für dutzende Wiener bei Alter Donau

Um den Floridsdorfern das Baden an der Alten Donau zu ermöglichen, wurde beim Donaupark eine Überlappungszone beschlossen. Am Freitag gab es aber für dutzende Badegäste eine unangenehme Überraschung: Sie fanden einen Strafzettel in ihrer Windschutzscheibe vor. Grund dafür waren anscheinend behördeninterne Kommunikationsprobleme. Während der Bezirkschef der Donaustadt und die MA67 davon ausgegangen sind, dass die Regel erst ab 4. Juli gilt, wurde den Bürgern in Floridsdorf vermittelt, dass sie bereits ab 1. Juli im Bereich Donaupark kostenlos parken dürfen. Aufgrund des Wirrwarrs wurde die Strafe nun zurückgezogen. Indes muss ein junges Pärchen aus Wien eine saftige Strafe von 210 Euro für ein falsches ÖBB-Zugticket zahlen.