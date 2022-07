Internetbetrüger erbeutete sechsstelligen Betrag

Das Landeskriminalamt Kärnten konnte nun im Zuge der Ermittlungen einen Zusammenhang zu zwei weiteren Betrugsfällen in Friesach und Lienz herstellen. In Friesach wollte ein 60-jähriger Mann von der Firma eine Baumaschine für einen mittleren fünfstelligen Betrag kaufen und wendete sich, nachdem nichts geliefert wurde, an die Polizei. In Lienz ging es um den Kauf eines Traktors, auch in fünfstelliger Höhe. Der gesamte Schaden der vier bekannten Betrügereien des Rumänen beläuft sich auf einen sechsstelligen Eurobetrag. Felix Justich