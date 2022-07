Was für ein letzter „Oh Happy Day“ am Woodstock

Durchgefeiert seit Donnerstag

Denn heuer wurde auch der Sonntag am Woodstock der Blasmusik in Ort/I. komplett bespielt. „I’m Still Standing“ war die Hymne in der Allerhand Stage für alle, die seit Donnerstag durchgefeiert haben. Respekt! Und zwischen den ersten Abreisenden erfrischten sich Unzählige am Woodbeach, bevor ihnen abends mit den Super-Acts folkshilfe und LaBrassBanda noch einmal eingeheizt wurde!