Alterung trifft entlegene Gemeinden doppelt schwer

Die „Krone“ hat es gezeigt: Manche Orte in Salzburg legen bei der Bevölkerung in Zukunft richtig zu. Andere müssen sich auf teils empfindliche Einwohner-Rückgange einstellen. So werden etwa Pongaus Gemeinden Eben, Altenmarkt und Pfarrwerfen laut Statistik Austria im zweistelligen Prozentbereich wachsen. Während Bad Gastein, Muhr und Co. im selben Ausmaß schrumpfen.