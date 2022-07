Bergsteiger stürzt vor Augen des Sohnes in den Tod

Unterhalb des Rotkogels in Sölden in Tirol (Bez. Imst) hat sich am Sonntag ein tödlicher Alpinunfall ereignet. Ein 53 Jahre alter deutscher Bergsteiger war nach Informationen der Polizei über steiles Felsgelände abgestürzt und blieb nach etwa 150 Meter unterhalb eines kleinen Schneefeldes reglos liegen.