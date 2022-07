108 Feuerwehrleute kämpften mit Wind bei Waldbrand

Gegen 16 Uhr war der Einsatz noch im vollen Gang: 108 Einsatzkräfte von neun Feuerwehren kämpften am Karnsteinerkogel in Kapellen an der Mürz mit den Flammen, ein Drohnenpilot half den Überblick zu bewahren. Denn am frühen Nachmittag war dort ein Waldbrand ausgebrochen - mehrere Meldungen über Rauchsäulen trudelten von verschiedenen Personen ein.