Alkolenker (25) kollidierte mit Gegenverkehr

Der 25-Jähriger aus Lambach fuhr am Sonntag mit seinem Pkw auf einem Güterweg in Breitenberg, Gemeinde Edt bei Lambach. Gegen 12.25 Uhr kollidierte er frontal mit dem entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einer 31-Jährigen aus Bad Zell. In deren Pkw befanden sich eine 22-Jährige aus Ried in der Riedmark und eine 25-Jährige aus Gmunden. Die 31-Jährige und die 22-Jährige wurden leicht verletzt; die 31-Jährige wurde ins Klinikum Wels gebracht. Dem Alkolenker wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.