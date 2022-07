Russischer Physiker nach Inhaftierung gestorben

Der russische Physiker Dmitri Kolker ist in Moskau wenige Tage nach seiner Inhaftierung verstorben. Er litt an Bauchspeicheldrüsenkrebs im Endstadium. Kolker war wegen Hochverrats angeklagt, da er Geheimnisse an China verraten haben soll. Sein Sohn gab jetzt bekannt, dass sich der Geheimdienst in Vorlesungen eingemischt hatte.