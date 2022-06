„Zum Teufel“: Botschafter gegen Friedensappelle

Der ukrainische Botschafter in Deutschland hat auf Twitter die Verfasser eines Appells, die sich für einen sofortigen Waffenstillstand in der Ukraine aussprechen, scharf attackiert. „Nicht schon wieder, what a bunch auf pseudo-intellectual loosers. Ihr alle sollt euch endlich mit euren defätistischen ,Ratschlägen‘ zum Teufel scheren. Tschüß“, schrieb Andrij Melnyk erzürnt.