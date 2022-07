Rund 40 Gesetze stehen ab Mittwoch vor Beschluss

Wie üblich muss im Juli noch rasch alles auf die Tagesordnung, was der Nationalrat in den vergangenen Monaten nicht abgeschlossen hat. Diesmal sollen in drei Sitzungen mehr als 40 Gesetze beschlossen werden. Ein Beispiel ist das Pflegepaket, das unter anderem einen Bonus für pflegende Angehörige und ein höheres Pflegegeld für Demenzkranke vorsieht. Zudem sollen die Befugnisse von Pflegeassistentinnen und Assistenten erweitert, das Gehalt des Personals erhöht und mehr Geld für die entsprechenden Ausbildungen zur Verfügung gestellt werden.