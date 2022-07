Zwei Badetote in der Urlaubsregion Südkärnten

Am Nachmittag entdeckten dann zwei Tretbootfahrer im Klopeiner See, rund 150 Meter vom Ufer entfernt, einen leblos im See treibenden Mann und schlugen Alarm. Ein in einem Strandbad zufällig anwesender Arzt fuhr sofort mit einem Boot zu dem Mann, zog ihn auf ein SUP-Board und führte bis zum Eintreffen den Notarztes Wiederbelebungsmaßnahmen durch. Die weiteren Reanimationsmaßnahmen blieben erfolglos. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen 81-jährigen Wolfsberger.