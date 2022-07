Gewitterzelle tobte über der Landeshauptstadt

300 Florianis im Einsatz

„Das Zelt fing plötzlich an zu beben. Die Vorstellung wurde sofort abgebrochen“, erzählt eine Besucherin. Die Artisten haben noch versucht, in Windeseile alles abzusichern. „Viele Kinder hatten Angst, weil der Sturm plötzlich so stark wurde“, so die Mutter. Als kleines Trostpflaster für die abgebrochene Show bleiben die Karten weiterhin gültig. Insgesamt standen im Bezirk rund 300 Mann mit 50 Fahrzeugen im Einsatz.