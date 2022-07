Nach Kaltfront kehrt der Sommer zurück nach Tirol

Bis zu 32 Grad am Sonntag

Badewetter auch am Sonntag! Wolkenreste und letzte Schauer nächtlicher Gewitter am Alpennordrand sollen sich bereits in der Früh auflösen. Sonst gehe es laut ZAMG erneut überwiegend sonnig durch den Tag. Am Nachmittag werden die Quellwolken jedoch wieder zahlreicher und mächtiger als zuletzt. Meist bleibe es aber noch trocken, nur rund um den Hauptkamm sowie in Osttirol könnten gegen Abend isolierte Gewitterzellen entstehen. Am Sonntag seien sogar Höchstwerte von bis zu 32 Grad möglich.