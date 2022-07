Vollspaltenböden: Es dauert noch 18 Jahre

18 Jahre. So lange dauert es also, bis Vollspaltenböden in Österreichs Ställen der Vergangenheit angehören. Das sind jene Betonplatten, auf denen Schweine dahinvegetieren, bevor sie geschlachtet werden. Dieses Fleisch landet dann, vielfach mit Gütesiegeln ausgezeichnet, in unseren Supermarktregalen.