Flachgauer fiel auf Internetbetrüger rein

Durch Kontakt mit Unbekannten geriet ein Flachgauer (57) im April in einen Internetbetrug. Unbekannte Männer versicherten ihm, mit wenig Investition viel Geld zu machen. Der Flachgauer überwiesm 100,- Euro auf ein irländisches Konto. Innerhalb eines Monats überwies das Opfer insgesamt 24.400 Euro. Ihm wurde erklärt, dass das Geld zuerst an eine Zwischenbank, die irländische Bank, gehe und anschließend in Bitcoins umgewandelt werden würde. Anfang Juni wurde der Flachgauer aufgefordert, Steuern in Höhe von 19.000 nachzuzahlen. Ihm wurde versprochen, nach der Einzalung 100.000 Euro Gewinn zu bekommen.