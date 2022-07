Stadt setzt bei Touristen auf Navis und Park&Ride

Um den Touristenverkehr besser zu den Park&Ride-Anlagen zu führen, setzt die Stadt Salzburg ihre Hoffnungen auf die Navis. Nach einem Jahr Entwicklungszeit ist es gelungen, die Parkplatzdaten in verschiedenen Systemen zu integrieren. So können etwa TomTom Go-Navis die Auslastung von 13 Parkplätzen in der Mozartstadt anzeigen. Zusätzliche Anzeigen an den großen Stadteinfahrten sollen ebenfalls einen Lenkungseffekt haben.