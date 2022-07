Start in den Salzburger Stausommer

Mit Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern sind am Freitag zwei weitere deutsche Bundesländer in die Sommerferien gestartet. Viele machen sich daher auf den Weg in Richtung Süden und durchqueren dabei Salzburg. Das sorgt vor allem für eine volle Tauernautobahn, denn auch der Osten Österreichs macht sich auf den Weg und mit Nordrhein-Westfalen hat auch das einwohnerstärkste Bundesland Deutschland bereits frei.

Unterm Strich bedeutet das für Salzburg jede Menge Stau. Denn die A10 Tauernautobahn kann diese Mengen an Autos nicht aufnehmen. Kleinste Pannen oder Unfälle führen zum absoluten Chaos.

Bereits zu Pfingsten hat es bis zu 28 Kilometer Stau zwischen Golling und der Grenze am Walserberg gegeben. Das könnte Woche für Woche geschehen.